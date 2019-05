Regalo Natale per lui: le migliori idee da mettere sotto l'Albero

Apple iPad 2018

Il nuovo tablet economico della Mela è la scelta ideale per uno studente. L’iPad 2018 è leggero, potente e comodo da trasportare grazie al display da 9,7 pollici. Ma soprattutto vi mette in mano uno strumento poliedrico in grado di far bene tutto: ottimo per navigare sul web, controllare la posta e guardare film e serie tv in streaming. In più, la compatibilità con il nuovo Apple Pencil lo rende praticamente lo strumento perfetto per lavorare o studiare in mobilità, sul treno, in aereo o perfino in metropolitana.