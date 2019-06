Regalo Natale per fotografo: le migliori idee regalo

Canon PowerShot G7 X Mark II

Se il regalo è destinato a qualcuno che già ha esperienza fotografica ma vuole portare sempre in tasca una macchina fotografica dalle buone prestazioni, la Canon PowerShot G7 X Mark II è la fotocamera perfetta. Si tratta di un dispositivo in grado di offrire ottime prestazioni nonostante il sua aspetto molto contenuto. È dotata di uno zoom molto esteso che permette di scattare praticamente qualunque tipo di foto, dai paesaggi ai ritratti. Dispone di ghiere e pulsanti che permettono di utilizzarla in modalità completamente manuale, oppure può essere utilizzata in modalità automatica senza doversi preoccupare di nulla. Il display posteriore può anche essere ribaltato per scattare selfie e foto di gruppo, mentre grazie alla presenza del WiFi è possibile trasferire foto e video da condividere sui vari social network in modo semplice e veloce. La G7 X Mark II è il regalo perfetto per chi possiede già una macchina fotografica ma vuole portare sempre in tasca una fotocamera in grado di restituire ottime prestazioni, ma è perfetta anche per chi vuole avvicinarsi al mondo della fotografia e cerca qualcosa di poco ingombrante.