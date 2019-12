Regalo Natale papà: le giuste idee per un regalo coi fiocchi

Amazon Kindle Paperwhite

Se tuo papà è un amante della lettura ma spesso si lamenta perché non riesce a portare tutti i suoi libri preferiti quando è in viaggio per lavoro o in vacanza, allora un buon eBook Reader potrebbe renderlo estremamente felice. In questo caso ti consigliamo di acquistare l’Amazon Kindle Paperwhite. È attualmente uno dei migliori eBook Reader attualmente in circolazione. È piccolo e compatto, della stessa grandezza della maggior parte dei libri presenti in circolazione.

Grazie alla sua memoria interna da 8 GB, il Paperwhite è che può immagazzinare al suo interno migliaia di libri, in modo da non dover mai sacrificare un autore caro perché non entra in valigia. È anche resistente all’acqua, quindi perfetto per essere portato a mare, in piscina o per allietare un bel bagno rilassante