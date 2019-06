Regalo Natale moglie: le migliori idee regalo

The Legend of Zelda Breath of the Wild

L’altro grande franchise è ovviamente Zelda, e il senso di rinnovamento che l’azienda sta mettendo in campo con Nintendo Switch si sente in The Legend of Zelda: Breath of the Wild più che in ogni altro gioco. Per poter portare Link e compagni nella nuova generazione è stata fatta una scelta: svecchiare l’impianto del gioco, basato da sempre su elementi tradizionali reinterpretati in modo diverso, prendendo sia dalla stirpe di RPG occidentali a cui fa capo la serie di Elder Scrolls che dalle innovazioni dei videogiochi degli ultimi anni in generale. Abbiamo quindi un vastissimo (e “vero”) open world, nuove meccaniche di crafting con cui creare armi e oggetti, tantissima libertà di azione, la possibilità di scalare pareti, e un nuovo motore fisico che permette interazioni simulate da utilizzare per scatenare la nostra fantasia nei combattimenti e nell’esplorazione, permettendo di trovare soluzioni ingegnose che partono dal lanciare un masso in testa ai nemici all’utilizzare congelamento, blocco temporale e altri poteri speciali per manipolare quello che ci sta intorno. Anche se disponibile in partenza su Wii U, la sua versione definitiva è decisamente questa; uno dei migliori giochi Nintendo Switch definitivamente da non perdere se si possiede la console.