Regalo Natale genitori: le migliori idee

UE Wonderboom

I tuoi genitori amano così tanto la musica che sarebbero disposti a portarla in ogni posto in cui vanno? Sì? Bene, allora l’UE Wonderboom è il prodotto che fa per te. Si tratta di una piccola (ma potente!) cassa Bluetooth in grado di collegarsi rapidamente a smartphone, tablet o PC. È estremamente piccolo e compatto, nonché robusto e facile da portare in giro.

Sulla porzione superiore è anche presente un piccolo cordoncino che permette di agganciare lo speaker ad un gancio o un moschettone, in modo da ascoltare musica anche mentre si è in movimento. Il telaio è anche resistente all’acqua, quindi può essere portato senza problemi a bordo piscina, a mare o, perché no, anche in bagno mentre si fa una bella doccia rilassante.