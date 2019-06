Regalo Natale fotocamera digitale: le migliori idee regalo

Panasonic Lumix DMC-GX80

Panasonic Lumix DMC-GX80 è una fotocamera mirrorless perfetta per chi vuole dedicarsi in modo serio alla fotografia. Il suo aspetto un po’ retrò la rende molto portatile e bella da vedere, mentre le varie ghiere e i tasti personalizzabili permetto di gestire tutti i parametri con la massima semplicità. È in grado di registrare anche ottimi video in 4K, quindi se ci si trova ad esempio in vacanza e si vogliono registrare dei video ricordo la GX80 permetterà di farlo con la massima qualità. È anche presente un mirino elettronico grazie al quale è possibile utilizzare la fotocamera anche in forti condizioni di luce che potrebbero dare fastidio al grande display posteriore. Trattandosi di una mirrorless in futuro sarà possibile acquistare altri obiettivi per dedicarsi ad una specifica tipologia di foto. Il kit che integra la lente 12-32mm è perfetta per chi è all’inizio in quanto permette di provare tanti stili fotografici. La GX80 non è però pensata esclusivamente per chi è all’inizio, ma anche per chi già fotografa e vuole portarsi dietro una fotocamera piccola e di ottima qualità.