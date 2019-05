Regalo Natale fidanzato: le migliori idee del 2018

OnePlus 6T

Ok, il vostro fidanzato quest’anno è stato proprio bravo, e volete fare un regalo importante. Perché non valutare uno smartphone di alta gamma come il bellissimo OnePlus 6T, considerato uno dei miglior smartphone Android in circolazione. Insieme al riuscito display con tecnologia AMOLED, troviamo un comparto fotografico costituito da una doppia fotocamera, con due sensori da 16 e 20 megapixel, ottimizzata per migliorare gli scatti in condizioni di scarsa luminosità e per ridurre il livello di rumorosità digitale nella modalità ritratto. Lato software, OnePlus offre l’OxygenOS, un’esperienza ottimizzata di Android, più veloce, più pulita e più personalizzabile rispetto ad altre esperienze Android. Una novità presente su OxygenOS è Face Unlock, che consente agli utenti OnePlus di sbloccare il proprio telefono semplicemente guardando il dispositivo. Sotto la scocca c’è un processore Qualcomm Snapdragon 845, che si traduce in tanta velocità e ottime prestazioni anche con app e giochi pesanti e avidi di risorse. Anche lo spazio per i contenuti è abbondante, così come la batteria da 3700 mAh con Dash Charge, che permette di arrivare a fine giornata con una ricarica di appena mezz’ora. Insomma, non si tratta certo dello smartphone più economico in circolazione, ma se volete fare un regalo coi fiocchi, questo è davvero un prodotto da valutare!