Regalo Natale 300 euro: le migliori idee regalo

Acer Aspire 1

Per chiudere la sezione dedicata alla tecnologia di questa guida al regalo Natale 300 euro troviamo l’Acer Aspire 1, un laptop molto economico ma che offre buone prestazioni. Si caratterizza per un display da 13″ ideale per quando si è in giro o per la navigazione web. È mosso da un processore Intel e da 4 GB di RAM. Grazie a questi componenti è possibile utilizzarlo per per scrivere, per navigare sul web o per guardare film e serie TV. Per quanto riguarda la connettività troviamo due porte USB 3.0, una 2.0, uscita HDMI, Ethernet, jack per le cuffie e lettore di schede SD. È quindi possibile collegare l’Aspire 1 ad un monitor esterno per avere una superficie visiva più ampia grazie all’HDMI, oppure trasferire le foto dalla propria fotocamera grazie al lettore di schede. Se volete regalare un portatile ma non volete spendere molto questo Acer è il prodotto da comprare.