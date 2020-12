Regalo mamma Natale: tutti i prodotti per farla felice

Panasonic Lumix DMC-LX15

Fotocamera di grande qualità e perfetta da trasportare in borsa, sicuramente una delle migliori macchine compatte che è possibile regalare al momento. Sono 20,1 i megapixel per scattare le foto e per fare riprese in Ultra HD (4K). Anche l’ottica montata su questa macchina è tra le migliori dei prodotti Panasonic, ovvero una Leica DV-VARIO-SUMMILUX F/1.4-2.8, con un’apertura del diaframma davvero ottimale.

Sul fronte dell’interfaccia troviamo un display touch, semplice da utilizzare e adatto anche a qualche mamma meno esperta. Presenti anche diverse modalità di fotografia, come il post focus ma anche la disponibilità di collegamento Wi-Fi. Se avete una mamma fotografa non troverete una fotocamera migliore da regalargli, a meno che non cerchiate qualcosa di diverso come il prodotto del prossimo paragrafo.