Regalo di Natale Kindle: le migliori idee da mettere sotto l'albero

Kindle Paperwhite 2018

Se il vostro regalo di Natale è invece pensato per una persona cara che legge tanto soprattutto nelle ore serali, il Kindle Paperwhite è decisamente quello che fa al caso vostro. Dal punto di vista estetico è estremamente simile al Kindle base, quindi compatto, facile da trasportare e molto leggero. In più c’è da dire che però in questo Kindle troviamo la retroilluminazione. A cosa serve? Semplicissimo: ad illuminare il display per leggere anche al buio. È inoltre perfetto se volete fare questo regalo a chi passa molto tempo all’aperto e anche in previsione della bella stagione. Perché? Perché il Kindle Paperwhite è resistente all’acqua, quindi chi lo riceverà come regalo non dovrà preoccuparsi di evitare il contatto con i liquidi.