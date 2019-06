Regalo di Natale fotografia: le migliori idee regalo

Fujifilm Instax Square SQ10

Un’altra fotocamera istantanea perfetta da regalare è la Fujifilm Instax Square SQ10. Come si deduce dal nome (e dalla forma) questa macchina fotografica non utilizza le stampe in formato rettangolare ma quadrato. Questo formato è diventato sempre più di moda per via del popolare social network Instagram che negli ultimi anni ha conquistato grandi e piccoli. Come sulla Polaroid, anche la SQ10 è dotata di slot per la memoria micro SD in modo da salvare le foto scattate per poi stamparle in un secondo momento. Si tratta di una fotocamera che può essere regalata anche a chi già possiede una istantanea che utilizza il “formato standard”. Nella parte posteriore dispone di un monitor per inquadrare la scena e per cambiare le impostazioni. Inoltre mette a disposizione ben 10 filtri pellicola da applicare alle foto prima che queste vengano stampate. La SQ10 è la fotocamera istantanea che utilizza il formato quadrato migliore che possiate regalare questo Natale.