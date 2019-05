Regalo di Natale 40 anni: le migliori idee regalo

Amazon Echo

Regalare uno speaker smart, quest’anno, è sicuramente la mossa vincente un po’ per tutte le età. Ma di cosa si tratta in sostanza? Presto detto:di un set di speaker, dal più piccolo al più grande, in grado di suonare ma anche di rispondere a quesiti o ad interloquire con tutte le periferiche smart compatibili, come lampadine, prese, e tanto altro. Si parla di una vera e propria rivoluzione: con un budget contenuto optare per Echo Dot, il modello più piccolo, è davvero un’idea più che azzeccata. Tramite Alexa è possibile richiedere di tutto: dalla semplice riproduzione di un brano su Spotify, dall’impostazione di una sveglia, fino alla regolazione del termostato smart.

Se volete fare un regalo un po’ più corposo valutate invece Echo ed Echo Plus, più adatti anche alla riproduzione musicale e a coprire stanze più ampie come il salotto o un open-space. Se invece regalare una chicca che ricorda molto una radiosveglia, ma completamente di nuova generazione, date un’occhiata anche ad Echo Spot, che oltre ad uno speaker dispone di un display per offrire risposte contestuali, ma anche per eseguire chiamate o videomessaggi tramite l’app Alexa in ogni momento. Scegliete quello più adatto alla stanza o alla casa della persona alla quale fate un regalo, tenendo in considerazione che Alexa è in grado di dialogare con una serie davvero enorme di prodotti, che potete oltretutto trovare alla seguente pagina.