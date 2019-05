Regali uomo Natale: le migliori idee regalo

Diesel On Full Guard

Se quello che cerchi è un orologio intelligente da uomo, il prodotto che devi regalare per questo Natale 2018 è Diesel On Full Guard, lo smartwatch pensato e costruito per l’uomo con una bella cassa in acciaio inossidabile e un cinturino in vera pelle: un mix di eleganza e di praticità che costituisce davvero quel quid in più rispetto agli altri indossabili.

In più monta Android Wear, per cui è perfetto sia per chi ha smartphone Android che iOS.