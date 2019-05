Regali per Natale per lui: le migliori idee da acquistare per le feste

Call of Duty Black Ops 4

Tra i regali per Natale per lui c’è sempre spazio per Call of Duty Black Ops 4, il titolo uscito nel 2018 della saga di Activision. Più sperimentale del solito, lo sparatutto esce dai canoni della campagna in singolo per concentrarsi sul multiplayer, introducendo anche la nuova modalità Blackout, che altro non è se non la rivisitazione in sala CoD della Battle Royale, il fenomeno che sta letteralmente riscrivendo la storia dei videogiochi moderni. Perfetto per chi ama i videogiochi di guerra e gli sparatutto.