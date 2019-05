Regali Natale uomo: scopriamo le migliori idee

WD My Passport 2016

Un’altra ottima alternativa è un hard disk esterno, che può essere il consiglio perfetto per i grafici o per gli studenti. I dischi di memoria consentono di archiviare grandi quantità di dati in un formato compatto e leggero da trasportare: una delle migliori alternative in questo campo è WD My Passport 2016, probabilmente il miglior disco per rapporto tra qualità e prezzo, per di più è anche auto-alimentato e ha un ingresso USB 3.0. Disponibile nei tagli da 1,2,3 e 4 TB.