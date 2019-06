Regali Natale sotto 50 euro: le migliori idee regalo

Tronsmart T6

La Tronsmart T6 è il regalo perfetto per chi ama ascoltare musica in casa o all’aperto. Che cos’è? È una cassa Bluetooth a forma di siluro, estremamente portatile ed in grado di generare un muro di suono da cambiarti lato della pettinatura. È perfetto per essere portato all’aperto (attenzione: non è impermeabile) e la sua batteria di lunga durata ti permetterà di ascoltare i tuoi brani preferiti per ore e ore. È un regalo sotto i 50 euro perfetto per gli amanti della musica in mobilità e potente.