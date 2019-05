Regali Natale economici: le migliori idee regalo

Amazon Fire HD 8 2018

Passando dagli eReader ai tablet, il prodotto che vogliamo evidenziarvi quando si parla di regali Natale economici è Amazon Fire HD 8 2018. Il sistema operativo è chiaramente Android, ma questo non deve farvi pensare che non si tratti di un prodotto veloce e capace da un punto di vista della fruizione, anzi. Non è presente il supporto al Play Store, dato che Amazon chiaramente desidera valorizzare le applicazioni proprietarie, ma a livello di funzionalità per l’utente non cambia nulla. Perfetto, quindi, per un uso di lettura (soprattutto vista l’inclusione del Prime Reading, app legata all’abbonamento Amazon Prime con centinaia di libri e fumetti ), navigazione in rete e quant’altro senza investire un capitale.