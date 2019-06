Regali Natale donna: qual è il migliore per lei?

Samsung Galaxy S9

Eccoci arrivati agli smartphone, tra i regali Natale donna più desiderati e richiesti. Abbiamo deciso di proporvi due modelli diversi, per andare incontro al budget di ognuno di voi. Per una panoramica completa su tutte le fasce di prezzo, potete comunque consultare le nostre guide dedicate ai migliori smartphone. Il primo modello che vi presentiamo è il Samsung Galaxy S9, che ha tutte le carte in regola per fare felice la vostra fidanzata o moglie. Il brand infatti è molto noto, il modello recente, come si intuisce dal design moderno senza cornici. Il comparto tecnico è ottimo e ci preme segnalare l’ottima fotocamera, caratteristica che nella stragrande maggioranza dei casi è fondamentale per una ragazza. Il prezzo, che non supera i 500 euro, è un ulteriore motivo per consigliare l’S9: per l’uso tipicamente femminile, è in grado di competere tranquillamente con altri top di gamma da 1000 euro e oltre.