Regali Natale 17 anni: le migliori idee regalo

Mini PC Beelink Z83 II

La diffusione di tablet e cellulari non ha reso il classico grosso PC da scrivania obsoleto, certo, ma ha fornito molte possibilità diverse. Una delle evoluzioni moderne in questo senso è stato l’arrivo del mini PC dalle dimensioni ridotte, un vero e proprio computer in grado di far vedere film e far girare programmi a un prezzo molto basso e dalle dimensioni praticamente tascabili. Le sue applicazioni sono moltissime, dallo studio all’uso nei negozi o in qualunque luogo sia utile far vedere materiali multimediali, video o foto a qualche altra persona. Il modello di Beelink che abbiamo scelto include Windows 10, 32 GB di memoria interna espandibile tramite scheda SD, connettività via Wi-Fi e ingresso Ethernet Gigabit ad alta velocità e un’uscita HDMI.

Consigliamo questo modello grazie anche al suo supporto ai video 4K, il che lo rende perfetto per guardare Netflix o altri video su schermi di grandi dimensioni. La versatilità e lo spazio ridotto sono le caratteristiche principali di questi prodotti, e sono perfetti sia che lo si usi per divertimento che per studio o per lavoro da casa.