Regali Natale 100 euro: le migliori idee regalo

Anker Zolo Liberty Plus

Il primo prodotto della guida “regali Natale 100 euro” sono le Anker Zolo Liberty Plus, degli auricolari truly wireless che vantano un ottimo rapporto qualità/prezzo. Queste cuffie non presentano nessun cavo, né per collegarle al proprio smartphone, né per collegare la destra alla sinistra. In pratica sono sono dotata di Bluetooth grazie al quale è possibile collegarle a qualunque dispositivo che disponga di questa tecnologia. La custodia con la quale vengono vendute nasconde una batteria in grado di ricaricare le cuffie quando vengono inserite all’interno, garantendo un autonomia complessiva di 48 ore. Sono anche dotate di cancellazione del rumore, in modo da isolarsi il più possibile quando ci si trova in aereo o sui mezzi pubblici. Se volete fare un regalo che sarà sicuramente apprezzato, le Zolo Liberty Plus sono le migliori cuffie che potete acquistare su questa soglia di prezzo.