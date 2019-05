Regali di Natale per ragazzi: le migliori idee per tutti i gusti

Xiaomi Mi Box

Xiaomi Mi Box è un set top box che consente di rendere smart il tuo televisore. Collegandolo al tv,

ti consente di avere Android TV per accedere alle principali app per vedere film e serie tv in streaming. Tra i regali di Natale per ragazzi perfetti per chi non vuole aggiornare il proprio tv ma vuole sfruttare i moderni servizi di tv on demand.