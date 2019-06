Regali di Natale per parenti: le idee più hot

RAVPower 20000mah

I regali di Natale per parenti sono spesso davvero difficili da trovare. Le idee scarseggiano e si ha la paura di acquistare qualcosa che in realtà non sarà apprezzato a pieno. Allora il nostro consiglio è di essere estremamente pragmatici, puntando su quelle cose che potrebbero servire per davvero. Un esempio? Sicuramente un tuo parente possiede uno smartphone, vero? Bene! Allora perché non regalare una bella batteria esterna per ricaricare il suo dispositivo quando è fuori casa?

La nostra scelta ricade sulla RAVpower 20000mah edizione RP-PB006. È una batteria esterna estremamente semplice e compatta, perfetta per essere riposta all’interno di una borsetta o uno zaino. Non dispone di particolari funzionalità che la potrebbero rendere difficile da utilizzare. È o non è un regalo di Natale per parenti intelligente?