Regali di Natale per papà: le giuste idee per un regalo coi fiocchi

JBL Flip 4

Difficile trovare qualcuno che non sia amante della musica. Se tuo papà ama ascoltare i suoi brani preferiti in qualsiasi condizione, a lavoro così come a casa, o nel suo studio privato, e sei alla ricerca del miglior regali di Natale per papà, ti consigliamo di prendere in considerazione il JBL Flip 4. Si tratta di uno speaker Bluetooth, quindi in grado di essere controllato senza problemi da qualsiasi dispositivo munito di modulo Bluetooth, smartphone e tablet in primis.

La sua forma a siluro nasconde un sacco di cose interessanti. Oltre ad essere un vero mostro di potenza, presenta una batteria interna da ben 3000 mAh in grado di garantire un ascolto continuativo di diverse ore. Il telaio è inoltre resistente all’acqua, quindi perfetto per essere portato in giro durante una bella giornata di sole o sotto la pioggia.