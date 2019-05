Regali di Natale per la mamma: grandi idee da mettere sotto l'albero

Nintendo Classic Mini SNES

Ben 21 i giochi preinstallati: Super Mario Kart, Donkey Kong Country, Secret of Mana, The Legend of Zelda: a Link to the Past, Earthbound sono solo alcuni dei molti capolavori della storia dei videogiochi presenti in questo piccolo gioiello. Se siete videogiocatori o se mamma è una videogiocatrice sapete bene di cosa sto parlando: Nintendo Classic Mini SNES è una riproduzione in miniatura funzionante del Super Nintendo con due piccoli controller inclusi per giocare in multiplayer. Un regalo perfetto per le mamme più giovani, per le collezioniste o per una mamma appassionata delle vecchie glorie Nintendo.