Regali di Natale per bambini 10 anni: le migliori idee

Starlink Starter Pack

Nel caso in cui non ci sia interesse per Fortnite o nel caso in cui il destinatario non sia ancora abbastanza grande per quel genere di giochi, Starlink è un altro divertentissimo titolo pensato per un pubblico diverso. La premessa alla base del titolo è semplice: nel gioco è inclusa un’astronave giocattolo montabile, che può venire costruita dal giocatore e viene inserita nel gioco così come il ragazzo l’ha messa insieme. Il gioco è pensato per scatenare la creatività, ma non è solamente un mondo in cui navigare: l’ambientazione è quella di un’epica avventura spaziale, in cui imbarcarsi nella propria astronave per dar battaglia ed esplorare lo spazio. Disponibile per tutte le console, con contenuti extra per Nintendo Switch e tra i più richiesti regali di Natale per bambini 10 anni.