Regali di Natale economici: le migliori idee regalo

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite è uno smartphone che presenta la versione base del sistema operativo Google, quindi non è configurabile. Detto questo, però, ciò lo rende economico e conferisce al sistema operativo una buona ottimizzazione e rapidità degli aggiornamenti. La scocca in metallo ed il display Full HD sono molto buoni, ed a livello di specifiche in relazione al prezzo non è per niente male, vantando persino il supporto alla dual SIM. La fotocamera da 12+5 MP non è per niente male e vanta la messa a fuoco automatica. Infine, l’autonomia è decisamente molto buona grazie alla batteria generosa da 4.000 mAh.