Regali di Natale 150 euro: le migliori idee regalo

Canon IXUS 190

Iniziamo con una macchina fotografica perfetta per chi ama viaggiare e non vuole portarsi dietro attrezzatura pesante, la Canon IXUS 190. È una fotocamera compatta che monta un sensore da 20 megapixel in grado di scattare buone foto e video. Dispone di uno zoom ottico molto esteso, 40x, grazie al quale è possibile avvicinarsi anche a oggetti molto lontani. Posteriormente monta un display TFT per controllare l’inquadratura e consultare la galleria. Utilizzarla è semplicissimo: basta accenderla, inquadrare e scattare, la IXUS 190 imposterà tutto per ottenere una buona foto. È anche dotata di WiFi e NFC per collegarla al proprio smartphone in modo da condividere foto e video sui vari social network in modo semplice e veloce. È la compatta da regalare a chi ama scattare foto in viaggio.