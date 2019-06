Regali di Natale 10 euro: le migliori idee regalo

Accessori action cam Neewer

Se volete fare un regalo economico, ma sicuramente apprezzato, ad un amante della fotografia, potete optare per il bundle di accessori per action cam targato Neewer. Si tratta di un kit di utili accessori perfetto per chi possiede un’action cam e vuole creare riprese fantastiche. All’interno del bundle è presente un bastone per i selfie, una fascia per posizionare la videocamera alla testa, un’imbracatura per riprese dal petto, l’impugnatura impermeabile e galleggiante per riprese in acqua, una ventosa, vari agganci e una sacca per trasportare tutti gli accessori. In pratica con un solo kit regalerete 8 diversi accessori.