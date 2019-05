Macchine fotografiche reflex è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di una reflex. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere la migliore fotocamera reflex presente sul mercato, quella più adatta alle tue specifiche esigenze.

L’universo delle fotocamere reflex, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono fotocamere pensate e realizzate per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato una ad una i modelli dei principali brand, selezionando le migliori ed inserendole nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, delle migliori macchine fotografiche sul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Macchine fotografiche reflex: quello che c’è da sapere prima di scegliere

La categoria di macchina fotografica più diffusa tra i fotografi, si caratterizza per la presenza di un sensore digitale (CMOS o CCD) e un sistema di specchi. Il funzionamento di questa tipologia di fotocamera si basa sui seguenti elementi: obiettivo, specchio, pentaprisma e sensore. Nello specifico, in fase di inquadramento della scena lo specchio è abbassato in modo che la luce raggiunga il pentaprisma. Quest’ultimo, come lascia intuire la parola stessa, è composto da cinque specchi. E’ attraverso questi che la luce raggiunge l’occhio del fotografo permettendo quindi di effettuare lo scatto.

Al momento dello scatto lo specchio si solleva oscurando il pentaprisma. In questo modo, la luce giunge al sensore e la foto viene quindi immortalata mediante la trasformazione dei dati presenti nel fotone in pixel digitali. Completato lo scatto, lo specchio si abbassa ritornando nella posizione originaria.

Oltre al funzionamento sopra descritto, queste fotocamere si differenziano da altre tipologie per due ulteriori ragioni: il mirino ottico che attraverso il meccanismo visto in precedenza mostra in maniera nitida l’immagine che viene inquadrata. E la forma che rende questi dispositivi più ergonomici di altre macchine fotografiche.

Per approfondire l’argomento

Quale fotocamera reflex scegliere? I fattori da considerare

Nel rispondere alla domanda è necessario prendere in considerazioni alcuni fattori. Primo fra tutti il sensore. Questa è forse la scelta principale da compiere nel decidere quale comprare. Il sensore della di una fotocamera reflex può essere di due tipologie: APS-C o full frame. Tuttavia, per molti, questa scelta potrebbe essere quasi obbligata. I sensore full frame, infatti, sono utilizzati soltanto in macchine fotografiche reflex semi-pro e pro. Se quindi il budget a vostra disposizione non dovesse essere particolarmente cospicuo o se vi trovaste alle prime armi, la scelta di un sensore APS-C, comunemente presente nelle entry level è praticamente obbligatoria.

C’è poi, com’è normale che sia il fattore budget. Da questo punto di vista all’interno delle guide all’acquisto di seguito riportate vi suggeriremo diverse opzioni per le fasce di prezzo comunemente utilizzate:

fascia bassa 250€ – 399€

fascia media 400€ – 949€

fascia alta 950€ – 1999€

pro 2000€ e oltre

Altre variabili da considerare, per onor di cronaca di secondo livello sono: la quantità di scatti a raffica, la resistenza al rumore ad elevati ISO , la qualità del modulo autofocus, la presenza di uno schermo snodabile, le funzioni video e i vari surplus quali Wi-Fi, NFC e GPS.

I migliori modelli

Inizialmente il costo di questa tipologia di fotocamera le rendeva proibitive alla maggior parte dell’utenza, specialmente quella composta da fotografi non professionisti. Il progressivo abbattimento dei costi ha portato ad una graduale espansione del mercato e dell’offerta di macchine fotografiche reflex. Questa varietà di offerta permette, oggi, di rispondere a svariate esigenze che vanno dal fotografo professionista al principiante passando per l’amatore evoluto. In questa sezione trovi diverse tipologie di guide all’acquisto il cui obiettivo è rispondere ad esigenze specifiche.