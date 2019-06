Reflex Sony: tutta al gamma del produttore

Reflex Sony: quale comprare

Rispetto agli immensi cataloghi di altre aziende, l’offerta di fotocamere reflex Sony è abbastanza ridotta. Infatti, i dirigenti della casa nipponica si stanno concentrano maggiormente nel parco mirrorless e compatte, considerando queste categorie più adatte alle necessità degli utenti. Questo non vuol dire che le reflex presentate da Sony negli ultimi anni non siano interessanti. Anzi, è vero proprio il contrario: infatti integrano alcune caratteristiche peculiari che le rendono abbastanza diverse da altri modelli attualmente disponibili sul mercato.

La prima è sicuramente la presenza di un mirino elettronico OLED che va a sostituire il classico mirino ottico tipico delle reflex. Un’altro elemento che queste fotocamere prendono in prestito dalle mirrorless di casa Sony è l’avanzatissimo sistema di messa a fuoco, che garantisce degli ottimi risultati nella maggior parte delle situazioni. Ma quali sono i criteri per scegliere la fotocamera reflex Sony più adatta alle nostre esigenze?

Il primo è relativo alla qualità delle immagini prodotte dal sensore.

Le reflex Sony utilizzano l’attacco Sony A e integrano delle caratteristiche uniche nel loro genere. La prima è sicuramente il mirino elettronico OLED, una vera e propria rarità nel campo delle reflex; la seconda è la tecnologia brevettata Traslucent Mirror che, come si deduce dal nome, utilizza uno specchio trasparente fisso in modo da migliorare le prestazioni dell’autofocus. Quest’ultimo è molto prestante in tutti i modelli della gamma, anche quelli più economici. Per “prodotti economici” intendiamo i modelli di fascia media, in quanto Sony non produce reflex entry-level.

Le reflex Sony economiche vengono vendute a prezzi relativamente bassi e offrono caratteristiche superiori alle concorrenti: montano doppio display, doppia ghiera, display orientabile e mini-jack per il microfono. Si tratta di caratteristiche che solitamente troviamo su reflex semi-professionali e non su macchine fotografiche dedicate ai principianti. Per quanto concerne i modelli professionali Sony punta agli utenti che hanno bisogno di AF veloce e preciso, raffica di scatti elevata e corpo robusto. Anche in questo caso il colosso giapponese offre prestazioni a volte superiori ad altri marchi ad un prezzo spesso contenuto.

Come detto sopra Sony concentra la propria strategia di mercato perlopiù sulle mirrorless ma, ciò nonostante, non smette di produrre reflex con ottime prestazioni e dal prezzo contenuto. Essendo un numero abbastanza ridotto di prodotti abbiamo deciso di elencare le reflex Sony ordinandole per prezzo crescente.