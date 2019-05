Reflex Pentax: la selezione dei modelli migliori

La nostra analisi

Come selezioniamo i prodotti

Scelgo tutti i prodotti presenti all’interno delle guide all’acquisto di fotocamere reflex attraverso il metodo Ridble, un modus operandi che abbiamo sviluppato e perfezionato nel corso del tempo. Le fasi di cui si compone il nostro metodo sono 4: ufficialità, eleggibilità, prova e selezione.

Partiamo dal primo. Tengo a precisare che non sono interessato a rumors e indiscrezioni riguardo i prodotti, ma inizio ad occuparci di un determinato modello nel momento in cui verifico che è stato presentato ufficialmente. I metodi per farlo sono vari, e vanno dai comunicati stampa alla partecipazione ad eventi, ecc.

Che un prodotto sia stato presentato ufficialmente non è però sufficiente. Prendo in considerazione soltanto i modelli che soddisfino un determinato requisito: l’eleggibilità. Infatti, per essere eleggibile a far parte di una nostra guida all’acquisto, una fotocamera reflex deve essere effettivamente disponibile all’acquisto in Italia, online o negli store fisici.

Superati i primi due requisiti, il prodotto passa alla terza fase, quella di prova. In questa fase mi occupo di testare personalmente le fotocamere reflex disponibili sul mercato, in modo da poter esprimere un giudizio diretto e verificarne i punti di forza e di debolezza. Facendo questo riesco anche a farmi un’idea rispetto a quale tipo di utente può essere adatta una determinata fotocamera in base alle sue caratteristiche.

L’ultima fase è quella della selezione. I prodotti a cui attribuisco un giudizio positivo dopo la mia prova, vengono inseriti nelle guide all’acquisto. Ma non finisce qui: infatti, almeno una volta al mese mi occupo di aggiornare le guide, mettendo in discussione ogni prodotto e valutandone il prezzo corrente, in modo da verificare se merita di rimanere nella guida, e se è il caso di inserire altri modelli testati in quel lasso di tempo.

Test tecnici

Per avere le idee chiare su un determinato prodotto, e valutare se inserirlo nella guida alla migliore reflex Pentax, svolgo dei test tecnici precisi. Grazie ai risultati dei test, ed in base al suo prezzo di mercato, valuto se inserire la fotocamera in questa guida o è meglio puntare su un altro modello.

Inizio le mie prove con un test relativo alle performance ad alti livelli ISO. Si tratta di una caratteristica importante per quei fotografi che si ritrovano a scattare immagini in condizioni di luminosità insufficiente. In linea generale sensori di dimensioni maggiori come i Full Frame si comportano meglio rispetto a quelli più piccoli, ma questa regola non si verifica sempre. Per provare le capacità di una reflex Pentax, imposto la macchina su un treppiedi e determinati valori di apertura del diaframma e di otturatore. Una volta fatto questo, scatto una foto per ogni valore ISO supportato dalla fotocamera fino a raggiungere il massimo, e valuto a che punto inizia a comparire il rumore digitale e a che livello invece le foto prodotte diventano inservibili.

Essendo quello dei video un ambito sempre più importante per buona parte degli utenti, prendo in considerazione anche le performance di registrazione video della reflex. Come prima cosa giro dei brevi video da 1-2 minuti tenendo la fotocamera in mano, e provandola sia all’interno che all’aperto. Successivamente faccio una prova di registrazione di lunga durata per far emergere eventuali problemi di surriscaldamento. Controllando i video registrati, verifico che i file siano fluidi, e che il sistema di autofocus si sia comportato bene nel seguire il soggetto inquadrato.

Infine, verifico le capacità in termini di velocità di scatto della reflex Pentax in esame. Stando all’aperto, scatto una raffica di foto ad un soggetto in movimento, cercando di seguirlo per tutta l’azione finché il salvataggio di foto sulla scheda SD non entra in buffering. Cerco così di capire quanti frame riesce realmente a catturare la fotocamera, e se l’autofocus sia abbastanza performante da seguire con precisione un soggetto in movimento per una lunga sequenza di scatti.