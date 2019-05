Reflex o mirrorless: guida alla scelta

Mirrorless: vantaggi e svantaggi

Se le DSLR sono state un’evoluzione delle SLR e, grazie all’avvento dell’elettronica e della fotografia digitale, sono riuscite a portare un cambiamento importante nella fotografia, le fotocamere mirrorless non sono da meno.

Per “mirrorless” si intende in maniera molto semplice “senza specchio“, ed era obbligatorio utilizzare e mantenere questo termine inglese, altrimenti sarebbe stato molto divertente entrare nei negozi dicendo “vorrei una senza specchio” (anche se siamo convinti che qualcuno lo faccia). La differenza principale è quindi presto detta: manca uno specchio, e non uno qualsiasi, proprio il pentaprisma. Sebbene esistano importanti differenze anche in termine di dimensione del sensore (che vi abbiamo descritto nel nostro articolo dedicato alle fotocamere mirrorless), che quindi permette un’entrata di luce diversa, tali prodotti hanno oggi raggiunto traguardi importanti soprattutto grazie agli investimenti notevoli di produttori come Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus e Canon. Grazie infatti alle fotocamere mirrorless rilasciate da questi marchi, il mercato sta lentamente cambiano e sempre più professionisti scelgono uno di questi modelli per scatti lavorativi e di svago.

Personalmente, parlando da fotografo, è da tempo che sto valutando l’idea di passare ad un sistema mirrorless. Prima di tutto c’è un’importante riduzione di peso: abituato a scattare con una Nikon D800 con ottica 24-70mm f/2.8 e battery pack, passare ad una Sony A7RII con ottica ZEISS 24-70mm e battery pack (seppur io l’abbia fatto solo per poco tempo) mi ha fatto capire come potrebbero migliorare le mie escursioni. Spesso nelle uscite fotografiche, prevalentemente paesaggistiche e notturne, sono costretto a portarmi dietro almeno tre ottiche, il corpo macchina, battery pack e vari accessori (incluso un cavalletto fotografico piuttosto pesante per poter garantire la massima stabilità a tutto il kit). Questo si traduce in un gran mal di schiena e mal di spalle a fine giornata, perché d’altronde se si vogliono ottenere foto di qualità e lavori impeccabili bisogna un po’ soffrire sotto questo punto di vista.

Quest’ultima frase però l’ho auto-smentita da qualche tempo, dopo aver provato appunto diversi sistemi di fotocamere mirrorless e aver avuto la consapevolezza di poter dare un taglio ad un buon 50% di peso e ingombro. Ogni mio viaggio è contraddistinto da uno zaino fotografico pieno di accessori che di per sé rimane come bagaglio a mano e non sostituibile, e in questo ogni fotografo paesaggistico o avventuroso mi capirà bene: non sai mai bene ciò che ti aspetta e non vuoi farti trovare impreparato, quindi cerchi di organizzare bene la tua attrezzatura ma finisci irrimediabilmente per arrivare a portarti dietro uno zaino compreso tra i 10 e i 15 kg (tra computer, cavi vari, hard disk, etc.).

Oltre a questo, le mirrorless non permettono solo di risparmiare grande peso e ingombro ma permettono anche di ottenere comunque una grande qualità d’immagine, la possibilità di cambiare ottica (come una DSLR) e funzionalità avanzate come Bluetooth, WiFi ed NFC, dapprima giunte in questo segmento e poi, molto lentamente, portati anche nel mercato delle reflex.

Per concretizzare questo mio amore verso le mirrorless ho preso un aereo verso la Scozia portandomi soltanto una Sony A7SII e un iPad, avrei dovuto scattare foto ed effettuare la post-produzione esclusivamente con questi mezzi, io, abituato ad un corredo di tutto rispetto e ad un fedele MacBook con Lightroom e Photoshop. La sfida è incredibilmente riuscita e ne ho fatto un articolo proprio dedicato al mobile editing che mi ha convinto definitivamente a spostarmi lentamente verso una “senza specchio”.

Le fotocamere mirrorless per molti rappresentano ancora una grande novità nonché una “paura” di mancanza di qualità e prestazioni. Abbiamo fatto questa selezione basata sul nostro articolo dedicato alle migliori mirrorless (che potete trovare linkato a fine articolo) per rassicurarvi su tali preoccupazioni. Moltissimi utenti hanno già acquistato fotocamere di questo tipo e, siamo sicuri, non le cambierebbero mai con altro. Sono due correnti di pensiero diverse: chi si trova meglio con l’ergonomia di una reflex e chi preferisce risparmiare peso e spazio. Voi da che parte state?