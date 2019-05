Radio speaker: le migliori soluzioni sul mercato

Radio speaker: quale comprare

Per quanto possiamo essere ormai abituati ad ascoltare musica tramite i vari servizi di streaming online (Spotify, Tidal, Apple Music e tanti altri), le radio sono ancora oggi una delle fonti principali di fruizione audio. Mettendo da parte le auto, non è poi così strano trovarsi in diversi luoghi commerciali dove è proprio la radio a farla da padrone. Quante volte vi sarà capitato di entrare in un negozio all’interno di un centro commerciale e ascoltare una delle tante radio nazionali? Tante, vero?!

In questo nostra guida all’acquisto su radio speaker andremo a vedere quali sono i migliori prodotti da acquistare se si vuole avere la possibilità di ascoltare la radio anche a casa propria, o in giro, nel caso in cui il prodotto disponga di una batteria integrata. Come sempre abbiamo suddiviso i vari prodotti per ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso. La nostra scelta ha preso in esame le radio speaker più interessanti sia dal punto di vista quantitativo (ovvero il numero di feature presenti) che come rapporto qualità/prezzo.

Alcuni modelli sono estremamente basilari ed economici, altri invece iniziano a mostrare qualche piccola feature in più ed un aspetto più curato – magari chassis con materiali migliori della plastica e così via. Però, quello che accomuna tutti le radio speaker, è la presenza anche di un modulo Bluetooth (alcune, le più costose, presentano il modulo Wi-Fi e molto altro). I modelli scelti da noi offrono la presenza della classica radio FM oppure DAB/DAB+ per i modelli un po’ più costosi, utile per chi ama ascoltare la musica con una qualità audio molto simile a quella di un comune CD.

Infine, i device più costosi, permettono di ascoltare la radio su Internet; si tratta di una piccola aggiunta estremamente interessante. È pensata per accontentare gli amanti della musica a 360°: infatti, tramite la radio su Internet, togliete di mezzo il problema di posizionare correttamente la radio speaker per agganciare il segnale radio. Tramite la connessione Wi-Fi di casa (o dell’ufficio) avrete così l’opportunità di ascoltare i vostri programmi radiofonici preferiti in completa libertà – in più avrete la comodità di controllare queste funzioni direttamente dall’applicazione presente sul vostro smartphone.