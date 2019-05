Quale Mac scegliere: la guida per selezionare il miglior computer Apple

Cos’è: L’iMac è una macchina semplice, gradevole ed innovativa. Tutto l’hardware che compone il prodotto è racchiuso all’interno di un sottile ed elegante schermo, senza componenti esterni aggiuntivi. Il risultato è una scrivania pulita e libera dai classici, infiniti grovigli di cavi.

La componentistica interna è discreta: è in grado di affrontare anche occasionali videogiochi e lavori multimediali pesanti. iMac è ideale per l’utilizzo quotidiano, casalingo ma anche professionale. Grazie allo schermo LCD IPS lucido, iMac restituisce colori fedeli e riposanti.

A chi lo consigliamo: indubbiamente, l’iMac è consigliatissimo per l’uso casalingo, grazie al design molto gradevole e la facilità d’uso tipica di macOS Mojave. Al tempo stesso, iMac è un valido alleato anche in ambito professionale, sia per la reattività del sistema operativo, sia per la qualità dello schermo che garantisce il minimo affaticamento anche dopo ore e ore di lavoro. Per via dell’ottima qualità dello schermo, è da tenere in considerazione soprattutto dai professionisti nel campo dell’immagine (fotografia, web design, video editing, ecc.).

Modelli: iMac è disponibile in due tagli di schermo, 21,5 e 27 pollici. Il primo taglio di schermo, più piccolo, è proposto in tre modelli, di cui due con schermo Retina 4K: c’è quello più economico (indicato per un utilizzo basico e familiare), seguito da un modello intermedio che spinge molto di più sulla frequenza del processore – si passa ad una soluzione quad-core – e adotta una soluzione grafica più prestante grazie alla Radeon PRo 555 con 2 GB di RAM, buona anche per giocare e lavorare con software multimediali.

L’ultima versione, la più potente, oltre ad un boost della CPU adotta anche un bellissimo schermo Retina con risoluzione 4K, identico a quello intermedio. Tutte le soluzioni, se acquistate dal sito Apple, sono personalizzabili in maniere variegate: potrete aumentare la RAM, ad esempio, o sostituire l’unità hard disk tradizionale con una Fusion Drive o un SSD puro (vi consigliamo di dare un’occhiata ai miglior SSD attualmente presenti sul mercato).

Il modello da 27″ parte da specifiche tecniche migliori, in quanto la risoluzione dell’unità schermo è maggiore e la gestione di un gran numero di pixel in più richiede uno sforzo hardware maggiore. Apple ha abbandonato la vecchia dotazione di iMac con e senza schermo 5K, per virare verso un’offerta caratterizzata tutta da pannelli a risoluzione 5K. Il modello di base, così come per gli altri due modelli visti poco più su, monta processori Intel Kaby Lake; in questo caso abbiamo un Core i5 a 3,4 GHz di frequenza (Turbo Boost fino a 3,8 GHz e 4,2 GHz per il modello top di gamma), 8 GM di memoria RAM, Fusion Drive da 1 TB (2 per il modello top) e una soluzione video dedicata, di cui AMD Radeon Pro 570 per il modello di base, Pro 575 per il modello intermedio, e Pro 580 per il modello di punta; le prime due con 4 GB di RAM e l’ultima con 8 GB di RAM.

Come dicevamo sono tutti equipaggiati con un fantastico display Retina 5K da 27 pollici, che rende l’interfaccia del sistema estremamente nitida e piacevole, oltre a dare più spazio a schermo (senz’altro un beneficio molto utile per i professionisti dell’immagine).