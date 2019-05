Quale iPhone scegliere? Tutti i modelli a seconda delle tue necessità

Quale iPhone scegliere e quale comprare

A settembre 2017, la Mela ha deciso di cambiare strategia: oltre a lanciare i canonici aggiornamenti – iPhone 8 e iPhone 8 Plus – ha presentato al mondo la sua nuova idea di smartphone, pensata per celebrare il decimo anniversario del primo iPhone, quello presentato come “one more thing” dal compianto Steve Jobs nel 2007. L’aggiunta di iPhone X permette ad Apple di completare la gamma di smartphone con un modello premium che ti dà ancora più possibilità di scelta.

Parlando di quale iPhone scegliere, ci sono tre criteri di selezione da tenere presente e che possono indirizzare la tua idea in base al modello migliore per te. Il primo è sicuramente l’ergonomia e la comodità d’uso: l’introduzione del display a tutto schermo ha allargato gli schermi dei nuovi iPhone senza compromettere la facilità d’uso. Poi è necessario prendere in considerazione la fluidità di sistema, non andando a scegliere modelli troppo lontani nel tempo e con processori troppo vecchi per sostenere i ritmi delle app di oggigiorno. E infine occorre tenere presente la qualità delle fotocamere, spesso aggiornate da Apple di modello in modello per cercare di rispondere all’assalto della concorrenza, particolarmente agguerrita in questo campo.

Se volete qualcosa in più del vostro vecchio iPhone, le novità presenti su iPhone 8 bastano e avanzano per giustificare l’acquisto: rispetto al 7, i nuovi modelli hanno la ricarica wireless, fotocamere migliori, il True Tone display e un processore più potente. Se invece volete il top della gamma, la domanda quale iPhone scegliere diventa superflua: bisogna selezionare iPhone XS o XS Max, caratterizzato soprattutto dal “notch” nel display a tutto schermo con riconoscimento facciale, display OLED e un corpo interamente in vetro, ma dovete prepararvi a spendere qualche euro in più per un modello davvero rivoluzionario.

Altrimenti quando si tratta di quale iPhone scegliere, hai altre due alternative “low cost” – se queste parole possono essere utilizzate quando si parla di Apple – ossia i “vecchi” iPhone 7 e iPhone 7 Plus, oltre all’iPhone SE. Scegliere uno di questi modelli significa avere tra le mani uno smartphone prestazionale, valido e aggiornato all’ultima versione di iOS, senza dover spendere una cifra esagerata per poterselo portare a casa. Vediamo quale iPhone scegliere in base al prezzo, alle caratteristiche tecniche e alle esigenze di utilizzo, provando a ritagliare il modello perfetto per ognuno di voi.