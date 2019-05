Quale iPad scegliere? Selezionalo in base alle tue necessità

iPad Pro 12,9″

A giugno 2017 Tim Cook & Co. hanno presentato il nuovo iPad Pro 12,9 2017. Le differenze con la passata generazione sono fondamentalmente due: il display e il sistema operativo. Partendo dal primo, l’iPad Pro 12,9 2017 è il primo iPad Pro ad integrare la tecnologia ProMotion. Tramite essa Apple è riuscita a spingere la frequenza di refresh del display fino a 120 Hz. Si tratta di un valore senza precedenti, capace di garantire un livello di utilizzo ancora più immersivo. Scorrere le pagine web, così come le chat o i cataloghi fotografici, diventa adesso più appagante. Il testo rimane sempre chiaro e leggibile, anche a seguito di scroll vigorosi.

La seconda novità riguarda il sistema operativo. L’iPad Pro 12,9 2017 monta iOS 11, finalmente in grado di portare l’esperienza di utilizzo verso nuovi orizzonti. Oltre all’applicazione File che permette di gestire file e cartelle (finalmente!), viene completamente rivisitato il dock e la possibilità di gestire più applicazioni contemporaneamente.

Tralasciando l’aspetto prettamente software, l’iPad Pro è un concentrato di potenza. Mettendo da parte l’ampio, luminoso, display Retina da 13 pollici, sotto la scocca si muove il SoC Apple A10X, RAM in questo caso da 4 GB che permette di utilizzare rapidamente un gran numero di applicazioni in modalità Split View, oppure richiamare rapidamente un documento da una data applicazione senza incorrere nel fastidioso refresh dall’applicazione stessa. Novità anche per la Apple Pencil, questa volta caratterizzata da una gestione dell’input in grado di garantire una latenza davvero infinitesimale.

L’ iPad Pro 12,9 2017 è sicuramente un dispositivo molto particolare. A causa della sua forma, del suo costo e del suo target, il tablet ha una connotazione “meno commerciale” rispetto a tutti gli altri prodotti presenti in questa guida. Non ci sentiamo assolutamente di consigliarlo per chi vorrebbe avere un tablet per leggere, scrivere saltuariamente o controllare Facebook. I suoi utilizzi sono ben altri: pensiamo ai creativi che possono usufruire dell’Apple Pencil per disegnare, buttare sotto forma di schizzo un’idea o disegnare le linee di un nuovo prodotto che ancora non esiste sulla carta.

È adatto anche per chi ne farebbe un uso davvero “Pro”; pensiamo per esempio a chi lo utilizza come vero ed unico computer su cui scrivere, produrre e studiare.