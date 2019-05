Quale console comprare? La guida passo per passo

Quale console comprare

La scelta di quale console comprare non è mai una decisione facile, soprattutto quando non si è appassionati di lunga data di un brand specifico. Il glorioso passato delle guerre mediatiche tra aziende leader come nel caso di Nintendo e SEGA negli anni ’80 e ’90 hanno lasciato spazio ad un mercato decisamente più aperto negli ultimi anni, con una comparazione che ormai non dovrebbe più essere basata unicamente sulle specifiche hardware, ma sul parco titoli a disposizione. Puntare verso una determinata console, dunque, vuol dire studiare attentamente quali titoli è in grado di offrire una determinata azienda, in particolar modo per quanto riguarda le esclusive che non si troverebbero su altre piattaforme.

Nel caso di PS4, Sony ha sempre posto grandissima attenzione a questo aspetto, senza però togliere nulla al mondo dei giochi multipiattaforma, passando dalle classiche uscite a cadenza annuale o periodica, come nel caso dei giochi sportivi, fino alle esclusive first party di grande rilievo come – citando le più recenti – Uncharted, Horizon Zero Dawn e tanti altri. Lo stesso discorso si applica nei confronti di Xbox One, con brand celebri del calibro di Forza Motorsport, Halo e Gears of War, solo per citare i nomi più altisonanti. Discorso a parte, invece, lo meritano le console Nintendo: seguendo la filosofia della Nintendo Difference, prima Wii U e tra poco anche Nintendo Switch punteranno maggiormente sulle esclusive first party e decisamente meno su titoli, anche importanti, di terze parti. In questo senso, anche a livello hardware entrambe le console non sono in grado di raggiungere gli standard di PS4 e Xbox One, ma riescono comunque a garantire delle splendide esperienze di gioco per tutta la famiglia, dai titoli della serie Super Mario, passando per Splatoon fino all’attesissimo nuovo capitolo di The Legend of Zelda. In questo caso, Nintendo rappresenta più una scelta di cuore, che di testa. Vediamo dunque, in base alle tue esigenze, quale console comprare.

Nella seguente selezione, dunque, spiegheremo nel dettaglio le caratteristiche di ognuna di esse in base alle varie possibilità. Tratteremo, pertanto, questa guida dividendola in base alle ultime uscite, con caratteristiche tecniche per ognuna delle console fisse in commercio e aiutandovi nella scelta proponendovi diversi modelli con un link ed un box per un acquisto rapido.