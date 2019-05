Purificatori aria: i prodotti per ogni fascia di prezzo

Purificatori aria: quale comprare e come sceglierlo

Anche i più sensibili al tema dell’inquinamento ambientale, spesso non si pongono abbastanza domande sulla qualità dell’aria respirata in casa. Gli agenti inquinanti sono svariati, come ad esempio il microparticolato rilasciato dai veicoli, che si accumula in casa e si deposita nell’ambente, rimanendovi a causa della scarsa ventilazione; troviamo poi tutti quegli elementi che possono dare fastidi passeggeri, come quelli causati dalle allergie stagionali, ma anche i peli degli animali o gli acari della polvere sono elementi di disturbo. Più sconosciuto e sottovalutato è invece il tema dei VOC (composti organici volatili), una macrocategoria che comprende diverse sostanze, alcune delle quali pericolose, che possono essere rilasciate nell’ambiente da oggetti di uso comune costituiti materiali sintetici o trattati, detergenti, vernici, rivestimenti e così via. Infine, in alcune abitazioni, si aggiunge il tema del fumo di sigaretta, che depositandosi sulle superfici le rovina e ingiallisce, oltre a provocare uno sgradevole e persistente odore.

Viste queste criticità, andiamo ad analizzare alcuni parametri che possono tornare utili nella scelta dei purificatori aria più adatti alle esigenze di ciascuno. È infatti bene, così come si farebbe con un climatizzatore, scegliere un dispositivo che sia adatto alle dimensioni dell’ambiente da purificare. Un’indicazione può essere fornita dal parametro CADR (Clean Air Delivery Rate), anche se questo non è di semplice comprensione. Il CADR indica quanto uno specifico purificatore riesce a filtrare un determinato agente inquinante. Questo valore può essere usato per mettere meglio a confronto due o più purificatori aria, ma per sapere se un dispositivo si adatta bene al nostro ambiente, tutte le case produttrici indicano anche la superficie massima, in metri quadri, adatta a ciascun purificatore.

Un secondo fattore da considerare riguarda la capacità di filtraggio, importante soprattutto per il tema del microparticolato. È abitudine dei produttori indicare la minima dimensione delle particelle filtrabili, e quanto più è piccolo il valore dimensionale – espresso in micrometri (µm) o nanometri (nm) – tanto più sarà efficace il filtraggio degli elementi più piccoli. Questo è molto importante poiché il particolato più fine è anche quello capace di penetrare maggiormente le barriere naturali dell’organismo, arrivando fino ai bronchi polmonari, come fa il cosiddetto PM2.5, che ha dimensioni inferiori ai 2,5 µm. Ancora al di sotto di questi valori troviamo le dimensioni tipiche dei batteri, comunque filtrabili dalla maggior parte dei purificatori – e con appositi filtri battericidi, possono venire anche uccisi – mentre più complessa è la questione virus, che richiedono prestazioni ancora superiori. In ogni caso, non è certo compito dei purificatori aria domestici proteggere da questi agenti, ma comunque un contributo positivo può arrivare anche da loro, mentre il lavoro svolto da queste macchine è fondamentale per la riduzione delle polveri sottili, acari, allergeni e VOC. Gli odori del fumo di sigaretta possono essere attenuati da alcuni purificatori, ma per una riduzione drastica dei fastidi è necessario affidarsi a purificatori di fascia alta, come i più costosi che vedremo in questa guida.

Poiché trattiamo dell’argomento purificatori aria all’interno della nostra collana dedicata alla smart home, vogliamo tenere in considerazione anche le funzionalità smart offerte da ciascun brand, come il controllo tramite app o l’integrazione con le piattaforme domotiche di Google e Amazon. Infine, non dimentichiamo che anche il fattore rumorosità può incidere nella scelta del purificatore più adatto, così come il design della macchina. Alcuni purificatori aria integrano infine altre funzionalità, come quella di ventilatore o termoventilatore.

Vediamo quindi quali sono i migliori purificatori aria per l’uso comune sul mercato, partendo da soluzioni valide ma economiche, e passando poi a quelle di fascia media e alta.