Purificatore aria: i migliori prodotti per smart home

Purificatore aria: quale comprare e perché

Il tema dell’inquinamento ambientale è molto sentito, e per buone ragioni. L’aria delle nostre città è spesso tutt’altro che pulita, soprattutto a causa del microparticolato rilasciato dai motori termici; oltre a questo, c’è anche il tema delle allergie stagionali, che possono causare fastidi e difficoltà respiratorie. Spesso gli ambienti interni delle nostre abitazioni sono ancora più inquinati degli spazi aperti cittadini, poiché il microparticolato si accumula e rimane intrappolato negli ambienti dove non è presente una buona ventilazione. Oltre a questo si aggiungono gli elementi direttamente originati nell’abitazione, come acari, polvere, peli di animali, ma anche i cosiddetti VOC (composti organici volatili), sostanze tossiche che possono essere rilasciate dagli oggetti di uso comune, soprattutto a causa delle vernici. Questa situazione va ovviamente peggiorando se in casa sono presenti fumatori, che oltre a rilasciare sostanze nocive nell’ambiente rendono lo stesso sgradevole all’olfatto.

Ecco che, alla luce di queste criticità, il purificatore aria risulta uno strumento tutt’altro che superfluo, ma anzi un valido aiuto a contrastare alcuni di questi problemi, rendendo l’ambiente più salubre e gradevole; se in casa sono poi presenti soggetti sensibili – allergici, asmatici, bambini – un purificatore aria diventa un prodotto quasi indispensabile, e certamente utile per migliorare la qualità della vita di queste persone.

Vediamo dunque quali sono le caratteristiche da valutare nella scelta del purificatore aria più adatto alle esigenze di ciascuno. In primo luogo, così come si farebbe con l’acquisto di un climatizzatore, bisogna scegliere un dispositivo che sia in grado di coprire la superficie desiderata. Esiste uno specifico parametro chiamato CADR (Clean Air Delivery Rate), ma questo non è di semplice comprensione. Il CADR indica quanto – proprio in termini quantitativi – un certo prodotto riesce a filtrare uno specifico agente inquinante. Questo dato può essere usato per mettere meglio a confronto due o più prodotti, ma per sapere se un dispositivo si adatta bene al nostro ambiente, tutti i produttori indicano anche la superficie massima in metri quadri consigliata che ciascun purificatore riesce a coprire.

Un altro aspetto importante riguarda invece la capacità di filtraggio, soprattutto per quanto riguarda il microparticolato: solitamente il produttore indica quale è la dimensione minima delle particelle filtrabili, e tanto più piccolo è questo valore, espresso in micrometri o nanometri, tanto più performante risulta essere il purificatore d’aria. Il particolato più fine, infatti, ha la capacità di penetrare più a fondo nell’organismo, oltrepassando le naturali barriere delle mucose del naso e della laringe, che bloccano particelle fino a circa 5 µm (micrometri, ovvero milionesimi di millimetro). Il cosiddetto particolato fine, come il PM2.5, rilasciato anche dai tubi di scarico dei motori termici, riesce ad arrivare fino ai polmoni. Al di sotto di questi valori troviamo le dimensioni tipiche dei batteri, tranquillamente filtrati dalla maggior parte dei purificatori d’aria, e ancora più piccoli sono i virus, che solitamente richiedono delle prestazioni superiori. Sia chiaro che un purificatore d’aria non è certo lo strumento più adatto per difenderci da questi agenti patogeni, ma può comunque essere d’aiuto anche sotto questo aspetto. Per quanto riguarda il filtraggio delle polveri sottili, acari e allergeni, il purificatore aria risulta certamente lo strumento più valido per lo scopo. Un’ultima nota riguarda invece gli odori del fumo di sigaretta, che può essere eliminato o attenuato sensibilmente solo da filtri molto potenti, e quindi non presenti sui purificatori aria più economici.

Oltre a questi aspetti tecnici, durante la scelta del purificatore aria ideale, bisogna tenere conto se si desiderano funzionalità smart, come il controllo a distanza e tramite app, o l’integrazione con Google Assistant, Amazon Alexa o altri ecosistemi per smart home. Un altro aspetto da analizzare è la rumorosità in esercizio, poiché l’apparecchio potrebbe rimanere accesso anche durante la notte nell’ambiente che vogliamo purificare. Alcuni purificatori d’aria integrano poi altre funzionalità, come quella di ventilatore o termoventilatore.

Vediamo quindi quali sono i migliori purificatori aria in commercio, partendo dalle opzioni più economiche – ma comunque valide – e spostandoci verso i prodotti al vertice della categoria.