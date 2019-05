Purificatore aria Dyson: i migliori per la casa

Dyson Pure Hot + Cool

Il purificatore aria Dyson Pure Hot + Cool è la versione capace anche di riscaldare l’ambiente, e si tratta quindi di un purificatore e termoventilatore (oltre che ventilatore classico). Con un peso di quasi 5 Kg e un’altezza di poco inferiore ai 70 cm, ha dimensioni analoghe al Pure Cool da tavolo, ma con la bocchetta di diffusione di forma ellittica, anziché circolare. Per il resto, tutte le caratteristiche di filtraggio, analisi dell’aria, gestione via app e dotazione, sono del tutto analoghe ai modelli sopra visti.

Per quanto riguarda la funzione di riscaldamento, essendo effettuata tramite resistenze elettriche, non si tratta di una soluzione efficiente e sostenibile sul lungo periodo, soprattutto in Paesi come il nostro dove il costo dell’energia elettrica è piuttosto elevato. Si tratta di una soluzione da utilizzarsi nei periodi di mezza stagione, per dare una leggera scaldata all’ambiente, quando il riscaldamento generale è spento, oppure per aiutare quest’ultimo in qualche situazione particolare con temperature più rigide del solito, o in orari in cui il riscaldamento centralizzato non funziona. Insomma, non è una soluzione da usare in modo continuativo, per molte ore al giorno e durante tutto l’inverno – nulla vieta di farlo, certo, ma con un costo economico in bolletta non indifferente, visto che il consumo è di ben 2250 Watt in modalità riscaldamento (appena 40 Watt in modalità purificazione e ventilazione).