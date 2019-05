Purificatore aria casa: i prodotti per una smart home

Purificatore aria casa: quale comprare e perché

Non si può di certo negare quanto sia importante la qualità dell’aria che respiriamo, ed oggi questo è sempre più un argomento di discussione. Spesso si dibatte su quanto sia inquinata l’aria cittadina e per diverse cause, una su tutte il microparticolato rilasciato dai motori dei veicoli, ma problemi respiratori possono essere causati anche da differenti fattori, come le allergie stagionali. Forse non ce ne rendiamo conto, ma talvolta gli ambienti interni delle nostre case sono ancora più inquinati dell’aria di città, e questo poiché il microparticolato dello smog si accumula nelle case a causa della poca areazione. Tuttavia vi sono anche altri elementi di fastidio come acari, polvere, peli di animali e i cosiddetti VOC (composti organici volatili), ovvero sostanze tossiche che possono essere rilasciate nell’ambiente da vari oggetti di uso quotidiano come plastiche, rivestimenti, vernici e composti chimici di cui si fa uso in casa. A peggiorare tutto ciò si aggiunge, in qualche caso, il fumo di sigaretta, che oltre ad essere non certo salutare, sprigiona nell’ambiente uno sgradevole odore.

Visto tutto questo, il purificatore aria per la casa può essere considerato uno strumento di un certo valore, tutt’altro che superfluo, ed in grado di migliorare la salubrità degli spazi di casa e ridurre la sensazione di aria viziata. L’importanza del purificatore cresce se in casa sono presenti soggetti sensibili o allergici, e qui un purificatore diventa quasi indispensabile se si vuole migliorare la qualità della vita di queste persone, ma se l’allergia è molto grave è meglio rivolgersi a strumenti professionali e specifici per questi casi.

Andiamo quindi a scoprire quali sono le caratteristiche da considerare nella selezione del purificatore aria per la casa più adatt. La prima domanda da farsi riguarda proprio la tipologia di ambiente in cui si andrà a posizionare il purificatore aria casa, proprio come faremmo con un climatizzatore, andando quindi a sceglierne uno specifico per la metratura da coprire. Esiste un parametro leggermente complesso, chiamato CADR (Clean Air Delivery Rate): indica quanto un determinato prodotto riesca a filtrare uno specifico agente inquinante, in senso quantitativo. È un dato utile a mettere a confronto due o più purificatori, ma per sapere se un certo prodotto si adatta bene all’ambiente di casa, possiamo affidarci alla superficie massima consigliata, parametro solitamente indicato per ciascun modello.

Un ulteriore punto di grande rilevanza, riguarda la capacità di un purificatore di filtrare il microparticolato fine. Solitamente viene proprio indicata la più piccola dimensione delle particelle che i filtri riescono a intrappolare, e dunque quanto più è piccolo questo valore, tanto meglio performerà il purificatore aria casa. È infatti proprio il particolato più sottile, quello cioè in grado di superare le barriere naturali delle mucose orali e spingersi fino ai polmoni, ad essere più pericoloso per la salute. E così, mentre le particelle sopra i 5 µm (micrometri) non riescono a superare la laringe, il PM2.5 rilasciato dai tubi di scarico delle vetture è molto più insidioso.

Al di sotto di tali dimensioni troviamo anche i batteri, filtrati comunque dalla maggior parte dei purificatori senza grossi problemi, mentre ancora più piccoli sono i virus. Dobbiamo specificare che un purificatore d’aria per la casa di tipo consumer, non è certo in grado di rendere un ambiente sterile dagli agenti patogeni, ma può comunque aiutare ad abbattere la concentrazione di questi, così come quella di acari e allergeni. Per quanto riguarda l’intenso odore del fumo di sigaretta, per avere un risultato soddisfacente dobbiamo puntare su purificatori di buon livello, dotati di filtri in grado di bloccare tutte le componenti di questo elemento.

Nella scelta del purificatore d’aria più adatto, si può infine tenere conto delle funzionalità smart, come la possibilità di controllare il dispositivo da remoto e tramite app, o sfruttare l’integrazione con un assistente domotico; altra caratteristica di cui tenere conto è invece la rumorosità in esercizio, soprattutto se vi è interesse ad usarlo in camera da letto nelle ore notturne. Iniziamo dunque a vedere quali siano i migliori purificatori per la casa presenti sul mercato, iniziando con le soluzioni più economiche e spostandoci poi verso le proposte al top della categoria.