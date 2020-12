PS5 Natale: le migliori idee regalo sulla nuova console

PS5 Natale: quale console regalare

Prima di passare alle possibilità di acquisto di PS5, è necessario fare una doverosa premessa. Al momento in cui questa guida viene pubblicata, la disponibilità di PlayStation 5 sul mercato è decisamente problematica. Tutti i principali store, infatti, non permettono un acquisto regolare, ma unicamente delle piccole finestre di prenotazione in base ai piccoli stock di rifornimento. Di seguito potrete trovare tutti i link relativi ai principali eCommerce per l’acquisto sia di PS5 Standard, sia di PS5 Digital Edition. Vi consigliamo, in questo caso, di controllare regolarmente i link per non perdere le prossime disponibilità in arrivo.

Amazon

PS5 con lettore dischi

PS5 Digital Edition

MediaWorld

PS5 con lettore dischi

PS5 Digital Edition

GameStop

PS5 con lettore dischi

PS5 Digital Edition