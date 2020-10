PS5 Digital vs PS5 Standard: il confronto per capire quale comprare

PS5 Digital vs PS5 Standard: i vantaggi di PS5 Standard

Se da una parte la presenza di un lettore Blu Ray nel confronto PS5 vs PS5 Digital Edition rappresenta una differenza apparentemente marginale, specialmente per quegli utenti che si sono già abituati in passato all’acquisto di giochi e contenuti in formato digitale, le limitazioni di una console priva di un lettore ottico possono comunque creare parecchi dubbi sulla scelta di quale delle due console acquistare. Prendiamo, ad esempio, la questione del mercato dell’usato.

La questione dell’usato

L’acquisto di un gioco PS5 in formato retail su disco, infatti, permette una vendita libera una volta che il titolo è stato portato a termine. Ad oggi, le possibilità di vendita sono davvero variegate, dalla classica vendita privata alle promozioni di ritiro dell’usato proposte da ben note catene del settore. Questo permette di rientrare gradualmente nella spesa dei vari giochi, risparmiando sempre di più sull’acquisto di altri giochi, sia nuovi sia allo stesso modo usati.

In aggiunta, non dimentichiamo il classico prestito dei propri giochi agli amici, che anche in questo caso risultano estremamente semplici se in possesso di una copia fisica. Una questione simile, in tal senso, era comparsa all’alba della precedente generazione, quando Microsoft aveva proposto l’aggiunta di una licenza monouso anche per i giochi retail su Xbox One, che avrebbe portato ad una rapida morte del mercato dell’usato. Fortunatamente, questo progetto è stato rapidamente abbandonato a favore di una più tradizionale gestione del mercato retail dei videogiochi.

Il prezzo dei giochi in formato fisico rispetto al digitale

Nel confronto PS5 vs PS5 Digital Edition, la questione del prezzo dei giochi è altrettanto importante e assolutamente da non sottovalutare nonostante il costo di partenza delle due console. Prendiamo, quindi, il prezzo di lancio di PS5 Digital di 399€, ben 100€ inferiore a quello dell’edizione standard della console. Una cifra che sulla carta stuzzica sicuramente tutti quegli utenti che vogliono spendere il minimo indispensabile per entrare nella nuova generazione PlayStation, ma che anche in questo caso potrebbe non risultare vantaggiosa a lungo termine.

Partiamo con il fatto che il pricing dei giochi PS5 ha subito un rialzo dai canonici 69,99€ a 79,99€. Una differenza di 10€ che, per una collezione che tenderò sempre più a crescere nel tempo, porterà i giocatori ad investire una cifra non indifferente; ovviamente se si prende ad esempio l’acquisto dei vari giochi alla data di lancio degli stessi. Ora, l’acquisto o anche il pre-ordine di un titolo in prossimità dell’uscita non permette di risparmiare un singolo centesimo rispetto al prezzo di listino.

Viceversa, in diversi casi tante catene fisiche o eCommerce propongono spesso dei ribassi di prezzo anche prima dell’uscita di un gioco. Se si prende ad esempio Amazon, tra promozioni temporanee e la questione della prenotazione al prezzo minimo garantito, un risparmio di almeno 5€ è quasi scontato in prossimità del day 1. In alternativa, ricollegandoci alla questione del mercato dell’usato, anche GameStop o MediaWorld propongono il più delle volte di risparmiare sull’acquisto delle prossime uscite con il reso del proprio usato.

PS5 vs PS5 Digital Edition: la retrocompatibilità con PS4

Altro punto importante da tenere in considerazione nella lotta fra PS5 Digital vs PS5 Standard è quello della retrocompatibilità dei titoli PS4 su PS5. Per quanto non sia ancora presente una lista ufficiale dei titoli supportati dalla nuova console, la stessa Sony assicura una compatibilità del 99% dei titoli della precedente generazione su PS5. Una compatibilità che riguarda sia il formato fisico, sia il formato digitale.

Certo, la questione della retrocompatibilità si applica in maniera più importante nei primi mesi successivi al lancio, in assenza di un parco titoli vasto esclusivo della nuova console. Tuttavia, questa nuova generazione rispetto al passato ha posto un importante accento sul supporto cross-gen nel primo anno di vita della nuova console. Sono già tanti i titoli, infatti, che verranno proposti sia su PS4 che su PS5, con degli evidenti vantaggi nella console più recente in termini di grafica, framerate e velocità nei caricamenti. Nella maggior parte dei casi, inoltre, è già stata confermata la presenza di un aggiornamento gratuito che andrà ad introdurre un supporto migliorato su PS5 all’edizione già in possesso su PS4.

Se, però, l’intenzione è quella di passare da PS4 a PS5 Digital, l’eventuale presenza nella propria collezione di giochi in formato fisico comporta necessariamente l’impossibilità di trasferire questi ultimi sulla nuova console.

La qualità dell’intrattenimento multimediale

Per quanto anche il mercato dell’intrattenimento video e musicale si stia spostando pesantemente sul formato digitale, la presenza di un lettore Blu Ray 4K comporta un nuovo vantaggio nel confronto PS5 vs PS5 Digital Edition. Se siete utenti cinefili saprete bene che godersi un film su questo tipo di formato comporta dei grandi vantaggi dal punto di vista della qualità finale.

Se da una parte servizi come Netflix e Prime Video supportano tantissimi contenuti in 4K, dall’altra il bitrate della sorgente video e audio è troppo spesso compresso in maniera evidente. La differenza tra un Blu Ray 4K e uno streaming in 4K è, quindi, molto evidente. Allo stesso modo, anche le sorgenti audio non compresse in formato Dolby portano grandi vantaggi in termini di qualità se si è in possesso di un impianto audio importante.