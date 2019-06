PS4 vs Xbox One: i diversi modelli a confronto

Cominciando da PlayStation 4, è importante partire con una piccola premessa: i modelli attualmente in produzione di PS4 sono due, ovvero PS4 Slim e PS4 Pro. Queste sono divenute disponibili alcuni anni dopo il lancio del modello conosciuto come PS4 Fat, così chiamato in quanto più voluminoso rispetto alla controparte Slim, però entrambe sono pensate per una tipologia diversa di giocatore (discorso che, come vedremo in seguito, riguarda anche Xbox One). Andiamo a vedere però ora quali sono le differenze e per che pubblico sono rispettivamente pensate queste console Sony.

PS4 Slim

Esattamente come abbiamo già visto nel nostro confronto Xbox One S vs Xbox One, anche PS4 Slim è stata concepita come un ammodernamento della prima variante del sistema . Le principali differenze riguardano il form factor, dato che PS4 Slim è circa il 30% più piccola della variante Fat, il sistema di cooling e l’efficienza energetica, che vede un miglioramento del 37% scendendo infatti a 165 W. Alcuni accorgimenti sono immediatamente identificabili semplicemente guardando l’estetica della console, che appare visibilmente più piccola e non include più la banda luminosa frontale. Altre, invece, richiedono uno sguardo più attento, come la rimozione della porta ottica S/PDIF per l’uscita audio – fatto che impedirà ai possessori di impianti audio DTS o cuffie PS4 di fascia alta di usarle col sistema – e la presenza di due porte USB 3.1 al posto delle 3.0.

Le differenze a livello tecnico sono pressoché irrilevanti a livello prestazionale, però questo non significa che non portino alcuni miglioramenti alla formula. I cambiamenti più lampanti riguardano l’introduzione del supporto al Wi-Fi da 5 GHz ed al Bluetooth 4.0 (invece che 2.1). In ambito computazionale, invece, le differenze sono praticamente nulle. Il processore è una variante più recente dell’AMD Jaguar 8-core incluso nella prima PS4, con un’architettura da 28 nanometri e che viaggia a 1,6 GHz. La GPU è la medesima, ovvero una AMD da 800 MHz e 1,84 teraflops con supporto all’HDR, ed anche la RAM rimane identica, assestandosi a 8 GB GDDR5. Infine, anche la capacità di storage è identica ed a seconda dei bundle disponibili può essere da 500 GB o 1 TB, con entrambi i modelli di Hard Disk che girano a 5.400 rpm; cogliamo l’occasione per ricordare che se questa non bastasse è comunque possibile espandere la memoria per mezzo di un Hard Disk esterno PS4.

Confrontando PS4 Slim e Xbox One S, in fin dei conti si può dire che adempiono egualmente allo stesso ruolo, risultando tutto sommato equiparabili in termini di potenzialità grafiche. Entrambe supportano l’HDR e le medesime risoluzioni, e l’unico frangente su cui Xbox One S può essere considerata effettivamente superiore a PS4 Slim è il semi-supporto degli schermi 4K, dato che One S supporta un leggero up-scaling a 2K su questi schermi per ridurre l’effetto “sgranato” dato dal fatto che la risoluzione in uscita inferiore a quella del pannello. Tralasciando questo aspetto, quindi, possiamo dire che la vera motivazione che dovrebbe spingervi ad acquistare PS4 Slim rispetto a Xbox One S (le due piattaforme da comparare in questo confronto delle famiglie PS4 vs Xbox One) è il parco titoli.

PS4 Pro

Contrariamente a PS4 Slim, PS4 Pro è una console orientata a chi desidera giocare alla libreria PS4 sfruttando una TV 4K. I giochi compatibili sono i medesimi, quindi non vi sono limitazioni da questo punto di vista; ciò che cambia è il lato hardware, dato che è richiesta una potenza computazionale superiore per poter raggiungere un maggiore livello di dettaglio senza ridurre il framerate. Come vi abbiamo già spiegato nel nostro articolo dedicato nello specifico a PS4 Pro, la console è infatti in grado di offrire un’esperienza di qualità superiore rispetto alla sua controparte Slim.

Detto questo, però, è importante notare che contrariamente a Xbox One X – il modello a cui bisogna rapportarlo nel confronto PS4 vs Xbox One – PS4 Pro non supporta il 4K nativo, offrendo invece un supporto al 2K o (con i titoli supportati) al 4K dinamico, ovvero raggiunto per mezzo di una tecnica di up-scaling chiamata “checkerboard“. Con questa tecnica, illustrata nell’immagine sottostante, è infatti possibile offrire una resa della risoluzione tutto sommato paragonabile alla sua controparte nativa senza però impattare alla stessa maniera sulle performance del sistema.

Parlando del lato hardware, PS4 Pro occupa considerevolmente più spazio (è circa il 78% più grande) e consuma più corrente (310 W) della PS4 Slim, dovendo accomodare hardware più performante, e vanta specifiche più notevoli. La CPU e la GPU sono entrambe varianti con clock più alti di quelle presenti su PS4 Slim, essendo rispettivamente una AMD Jaguar 8-core da 2,1 GHz ed una AMD Radeon da 911 MHz. La RAM passa da 8 GB GDDR5 ad 8+1 GB, dove quel Gigabyte aggiuntivo è pensato per gestire indipendentemente tutte le funzioni non legate al gaming così da rendere tutti i restanti 8 GB disponibili in-game.

La più grande differenza fra Xbox One X e PS4 Pro, però, è che anche se entrambe le console sono pensate per giocare in 4K (una nativamente, l’altra tramite up-scaling), solo PS4 Pro consente con i titoli supportati di offrire miglioramenti prestazionali e grafici anche con schermi Full HD. Quando non si gioca in 4K, infatti, è possibile attivare una “modalità performance” che a seconda dei casi offrirà migliorie come maggiore framerate, miglioramenti al filtro anti-aliasing e via discorrendo. Questo fatto, quindi, ci conduce ad un’importante conclusione. Nello scontro PS4 vs Xbox One, quando si tratta del modello più di fascia alta del sistema, PS4 Pro risulta la migliore opzione per chi desidera avere accesso alla scelta fra migliore resa prestazionale e maggiore risoluzione, mentre – come andremo a vedere fra poco – Xbox One X risulta migliore per il puro gaming 4K, essendo l’unica a supportare quella risoluzione nativamente però senza offrire benefici al di fuori della risoluzione maggiore.