PS4 vs PS4 Pro: caratteristiche, differenze e migliori offerte

PS4 vs PS4 Pro: caratteristiche tecniche e differenze

Dopo il rilascio dell’originale PS4, ora facilmente riconoscibile grazie all’identificazione di Chassis A, Chassis B e soprattutto PS4 Chassis C, Sony ha chiuso ufficialmente la distribuzione di questo primo modello per lasciare spazio alla nuova PS4 Chassis D, vale a dire PS4 Slim.

Quest’ultima versione della console di casa Sony si distingue dalla precedente non solo per le dimensioni ridotte, ma anche per un minore impatto sui consumi energetici. Da notare anche i passaggi di testimone anche dal punto di vista della connettività, con l’adozione di un’antenna Wi-Fi con supporto ai 5 GHz e la tecnologia Bluetooth che passa dalla versione 2.1 alla 4.0. Infine, le porte USB presenti frontalmente e sul retro di PS4 passano ora alla versione 3.1 ad alta velocità, con la possibilità di collegare anche HDD esterni per l’installazione di giochi, applicazioni e file personali.

Nonostante queste piccoli, ma comunque evidenti differenze, PS4 Slim non offre alcuna funzionalità aggiuntiva rispetto alla precedente variante, posizionandosi sul mercato come modello base di PS4 definitivo.

A questo si aggiungono comunque alcune caratteristiche interessanti, alcune delle quali introdotte in contemporanea con la commercializzazione di PS4 Pro. Prima di tutto, è stata ulteriormente semplificata l’operazione per la sostituzione dell’HDD interno (di base nuovamente proposto nei tali da 500 GB o 1 TB), con la necessità di rimuovere molto semplicemente il piccolo pannello posteriore per estrarre e sostituire il disco rigido interno. Secondariamente, per quanto riguarda le più recenti funzionalità dal punto di vista software, PS4 vanta ora il pieno supporto all’HDR, indipendentemente che sia il modello base o PS4 Pro. Ciò significa che, nel caso siate in possesso di un televisore o un monitor con supporto HDR, potete contare su una gamma di colori ed un contrasto nettamente migliorati e senza minimamente incidere sulle performance della console.

Passando, invece, a PS4 Pro, l’ultima console di casa Sony punta per la prima volta al gaming in 4K, tuttavia con alcune limitazioni. A differenza della concorrenza rappresentata dalla nuova Xbox One X di Microsoft, in grado di far girare i titoli supportati ad una risoluzione 4K nativa, PS4 Pro offre una sorta di via di mezzo, con la possibilità di giocare gli ultimi titoli ad una risoluzione 4K dinamica. Ciò significa che con i TV e monitor supportati, PS4 Pro è comunque in grado di offrire un netto salto in avanti dal punto di vista della qualità grafica, pur non raggiungendo nella maggior parte dei casi il risultato della risoluzione UHD vera e propria. Nonostante questo limite, l’impatto con i titoli supportati è visivamente stupefacente e sicuramente migliore di quello offerto da PS4.

PS4 Pro, in ogni caso, si avvicina anche agli utenti che cercassero una console più potente anche in presenza di un semplice monitor a risoluzione Full HD, proponendo diverse possibilità che passano da un maggiore framerate fino ad un miglioramento grafico portato da filtri anti-aliasing supplementari. Rimane, anche in questo caso, la presenza del supporto HDR.

Infine, pur non vantando la presenza di un lettore Blu Ray 4K, PS4 Pro supporta questa risoluzione anche dal punto di vista multimediale, con la possibilità di accedere al catalogo di Netflix o ai filmati di YouTube a risoluzione 4K nativa; ovviamente per tutti i video ed i titoli supportati.

Nello scontro PS4 Vs PS4 Pro quale delle due console, dunque, fa al caso vostro? Ciò che è fondamentale da tenere a mente è che acquistando PlayStation 4 Slim in sostanza vi troverete fra le mani una “PS4 2.0”, con specifiche tecniche del tutto simili e differenze in termini di resa grafica pressoché inesistenti. Esattamente come è capitato con gli altri modelli slim in passato, PS4 Slim è una versione più piccola e dall’impronta energetica più efficiente della console proposta al lancio. Il pubblico verso cui è mirato questo sistema è quello che ancora non dispone di una PlayStation 4, visto che gli utenti dotati di un modello non-slim del sistema non riceverebbero benefici particolari acquistando questa riedizione della piattaforma, se non appunto per ciò che riguarda il consumo energetico. Non fatevi tentare dal desiderio di recuperare una PS4 Slim in sostituzione della vostra PS4 (a patto che funzioni correttamente, sia chiaro) perché non notereste alcun passo in avanti.

Per chi è stata concepita PS4 Pro, invece? In questo caso la risposta è meno semplice del previsto. In teoria la console nasce per soddisfare il desiderio dei giocatori di avere fra le mani un sistema più potente, in grado di fare uscire qualcosa in più in termini di prestazioni dalla propria console. A differenza di Xbox One X, che fa della sua potenza il mezzo perfetto per gli utenti alla ricerca di un’esperienza 4K nativa, PS4 Pro vuole rappresentare il punto d’incontro tra gli utenti in possesso di un TV 4K e quelli ancora fedeli al loro monitor Full HD.

Da un lato, infatti, PS4 Pro offre un’esperienza 4K dinamica, in grado di fornire un upscaling a risoluzione 4K con un netto miglioramento della qualità grafica, dall’altra concede dei sensibili miglioramenti in termini di antialiasing anche per gli utenti privi di un monitor UHD. Per garantire questo tipo di miglioramento, tuttavia, la decisione spetta direttamente agli sviluppatori dei diversi titoli, che sono liberi di proporre un’esperienza migliorata unicamente per il 4K o in grado di offrire diversi settaggi grafici. Un esempio, in questo senso, può essere quello di Rise of the Tomb Raider, che presenta una modalità 4K, ma anche una modalità a 60 fps a 1080p per gli utenti che possiedono PS4 Pro in accoppiata con un monitor Full HD.