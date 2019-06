PS4 Slim vs Xbox One S: caratteristiche, differenze e migliori offerte

Xbox One S

Dal canto suo, Xbox One S offre una struttura molto simili, tuttavia mettendo in evidenza anche qualche possibilità in più; specialmente dal punto di vista multimediale. Prima di tutto, rispetto al primo modello di Xbox One, Xbox One S perde in via ormai definitiva il supporto del tristemente noto Kinect, insieme alle possibilità offerte da quest’ultimo per quanto riguarda il controllo a distanza della console. Viceversa, Xbox One S rappresenta comunque una console ed un centro multimediale ottimo sotto tutti i punti di vista.

Si fanno senza dubbio notare le dimensioni inferiori ed il design piacevolmente rinnovato di Xbox One S rispetto alla precedente versione, guadagnando un look decisamente più accattivante e funzionale. Aspetto a parte, tuttavia, Xbox One S rappresenta un’evoluzione anche dal punto di vista tecnologico, grazie alla presenza di un lettore Blu Ray 4K per la visione di film e serie TV a risoluzione UHD.

A questo si aggiunge un sensore wireless che permette un raggio di riconoscimento più ampio con i controller e la possibilità di collegare HDD esterni per ampliare lo spazio di archiviazione del disco rigido integrato (disponibile come sempre nei tagli da 500 GB o 1 TB). Esattamente come per PS4 Slim, inoltre, anche Xbox One S offre un supporto HDR per una resa più naturale e qualitativamente migliore dei colori con i titoli supportati.

Caratteristica molto interessante, specificamente nel caso siate anche giocatori su PC, è la piattaforma Xbox Play Anywhere. Quest’ultima offre la possibilità di acquistare un titolo in formato digitale su Xbox One S e di accedere alla medesima copia del gioco anche da Windows Store sul vostro PC, la quale verrà sincronizzata anche per quanto riguarda i progressi di gioco in base al vostro account Xbox Live. I titoli che supportano questa possibilità sono diversi, specialmente per quanto riguarda il parco esclusive della console, tuttavia per essere sicuri controllate sempre la presenza sullo store della dicitura Xbox Play Anywhere. Altra possibilità che differenzia Xbox One S da PS4 Slim è la retrocompatibilità della prima con il parco titoli delle precedenti console Microsoft. Avrete dunque la possibilità di acquistare in formato digitale o di recuperare in formato fisico un gran numero di titoli Xbox 360, ma recentemente anche della prima Xbox (in questo caso unicamente in formato digitale acquistando i titoli direttamente da Xbox Game Store).

Parliamo, infine, anche dei servizi online offerti da Xbox One S, che come sempre trovano il supporto dell’infrastruttura Xbox Live. Come per PS4 Slim, anche in questo caso troviamo due possibilità per aderire al servizio, prima di tutto con un account Xbox Live Silver gratuito per accedere alla piattaforma e allo store dei giochi digitali; secondariamente, con un abbonamento Xbox Live Gold a pagamento per accedere non solo al multiplayer online, ma anche alla selezione di giochi gratuiti Xbox Games with Gold, che offre una selezione di titoli a cadenza mensile da riscattare gratuitamente sul vostro account.