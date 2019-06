PS4 Slim sconti Natale: le migliori offerte

PS4 Slim 500 GB + secondo controller DualShock 4

Nel periodo delle feste, in tanti sono alla ricerca di una nuova console da regalare o semplicemente da regalarsi. Nella categoria PS4 Slim sconti Natale anche quest’anno non mancano promozioni e sconti davvero interessanti dedicati alla console di casa Sony. Ricordiamo, prima di tutto, che PS4 Slim si differenzia dal primissimo modello di PS4 per le dimensioni più compatte ed una maggiore efficienza dal punto di vista del risparmio energetico e delle rumorosità, rendendola di fatto il modello base su cui puntare maggiormente.

La nostra guida PS4 Slim sconti Natale propone in questo caso diverse opzioni: Amazon, in prima linea, offre il bundle PS4 Slim + un secondo controller DualShock 4 al prezzo di 239€, utile per iniziare fin da subito a giocare in compagnia degli amici. In alternativa, chiude la panoramica della categoria PS4 Slim offerte Natale Gamestop, con la sola console priva di extra al prezzo interessante di 199€. Tutte le offerte, lo ricordiamo, sono valide fino ad esaurimento scorte.