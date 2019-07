PS4 sconti: le migliori promozioni

PS4 sconti: tutto ciò che devi sapere sulle offerte per Amazon Prime Day

Il prossimo 15 e 16 luglio si terrà il consueto appuntamento annuale con Amazon Prime Day, la campagna sconti di Amazon durante la quale saranno proposti forti sconti su centinaia di prodotti. Per questo Amazon Prime Day 2019 sarà protagonista una campagna di ben 48 ore consecutive, rispetto alle 36 ore delle edizioni passate. Saranno protagonisti durante l’evento sconti e promozioni giornalieri in continuo aggiornamento e offerte a tempo limitato che comprendono sia le classiche offerte lampo sia le nuove offerte WOW. Queste ultime si concretizzeranno in offerte molto speciali e davvero interessanti, ma le cui scorte saranno decisamente limitate.

Come si accederà alle diverse offerte disponibili? Semplice, è necessario possedere un abbonamento attivo al servizio Amazon Prime. Se non ti fossi ancora abbonato, potrai comunque accedere alle promozioni semplicemente attivando una prova gratuita di 30 giorni direttamente a questo indirizzo. Un’occasione davvero importante non solo per accedere alle offerte della sezione ufficiale Prime Day, ma ance per usufruire di servizi aggiuntivi compresi nell’abbonamento come Prime Video e Twitch Prime. Se, invece, sei appassionato di musica e cerchi un servizio per portare i tuoi brani preferiti sempre con te, puoi approfittare della promozione Amazon Music Unlimited al prezzo di 0,99€ per ben 4 mesi.

Per quanto riguarda la guida in esame, il nostro approfondimento “PS4 sconti” ti guiderà nella scelta delle migliori offerte dedicate non solo alle console Sony in promozione, ivi comprese PS4 e PS4 Pro, ma anche gli sconti più interessanti su accessori e ovviamente i migliori giochi PS4 in promozione. Ogni prodotto presente scorrendo più in basso sarà accompagnato da una descrizione per aiutarti meglio nella scelta e dei box con link rapidi per l’acquisto. Su quest’ultimo aspetto è necessario specificare una cosa: dato che gli sconti sono in continuo aggiornamento, i prezzi riportati nei box potrebbero non aggiornarsi immediatamente seguendo le diverse promozioni. Per questo motivo ti invitiamo a fare riferimento al prezzo scontato che segnaleremo direttamente nella descrizione del prodotto.

Se non hai trovato ciò che cercavi nella nostra guida PS4 sconti, o semplicemente se sei interessato anche ad altre categorie di prodotti, ti rimandiamo alla nostra pagina generale sulle offerte Amazon Prime Day, in cui potrai trovare diverse guide sulle migliori promozioni per notebook, smartphone, fotocamere e tanto altro. Infine, nel caso volessi investire in prodotti per la tua azienda, a questo indirizzo hai la possibilità di attivare gratuitamente un account Amazon Business.