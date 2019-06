PS4 Pro vs Xbox One X: le due console dedicate al gaming in 4K a confronto

PS4 Pro caratteristiche, novità e differenze

PS4 Pro, rispetto al modello base della console, supporta un upgrade grafico per alcuni titoli specifici alla risoluzione 4K, cui si aggiunge il supporto all’HDR, capace di arricchire il livello grafico raggiunto con la risoluzione Ultra HD con una fedeltà cromatica assoluta e adattabile alle condizioni atmosferiche reali all’interno dell’ambiente di gioco. Ciò non significa che ci troveremo ad affrontare dei titoli che supporteranno nativamente la risoluzione 4K, ma che il nuovo hardware, in particolare le aggiornate CPU e GPU, permetterà un upscaling dinamico che, in abbinamento all’arricchimento cromatico dato dall’HDR, genererà un’immagine sensibilmente più nitida e definita.

Diciamo che, nel confronto diretto con le ultime console di casa Microsoft, con Xbox One Scapace di supportare l’HDR e i soli contenuti multimediali in 4K e Xbox One X che punta invece ad una vera e propria nuova generazione, PS4 Pro si piazza nel mezzo, proponendo una soluzione non troppo dispendiosa per godere dei contenuti di ultima uscita e in arrivo nei prossimi mesi al massimo delle loro possibilità. Questo porta dei miglioramenti non solo a livello grafico, ma anche di prestazioni nel momento in cui parliamo di giochi a 1080p o di titoli destinati a PlayStation VR, con maggiori possibilità dal punto di vista del framerate, ad esempio.

Non mancano, ovviamente, anche i contenuti multimediali in 4K, con il rinnovamento da parte del colosso nipponico con YouTube e, soprattutto, Netflix, che supportano i contenuti in 4K proprio con PS4 Pro.

Parlando di design, PlayStation 4 Pro riprende le linee adottate per la nuova PS4 Slim, aumentandone decisamente le dimensioni. In sostanza, con PS4 Pro ci troveremo con una PS4 Slim a due piani. Sicuramente questo è dato dai nuovi componenti che, nonostante l’ottimizzazione, hanno dovuto occupare maggiore spazio all’interno della scocca per garantire allo stesso tempo un ambiente ideale per la giusta dissipazione del calore.

Il nuovo upgrade a PS4 Pro non comporta la presenza di esclusive per quest’ultima console, mantenendo PlayStation 4 all’interno di un’unica famiglia. Tutti i titoli in uscita sono disponibili indifferentemente per entrambe le console, portando su PlayStation 4 Pro nuove funzionalità a livello grafico, ma non di gameplay.

Se, in ogni caso, volete saperne di più sulla console, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata a PS4 Pro.