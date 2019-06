PS4 Pro vs Xbox One S: le due console a confronto

PS4 Pro vs Xbox One S: le caratteristiche di PS4 Pro

PS4 Pro rappresenta una sorta di via di mezzo – almeno sulla carta – tra le novità introdotte da Xbox One S e lo step ulteriore di Xbox One X, accogliendo per la prima volta la possibilità del gaming a risoluzione 4K anche su console, con alcune limitazioni. Come riportano le specifiche tecniche, che potete trovare più in basso, PS4 Pro si differenzia dalla precedente unicamente per la potenza di calcolo maggiore della scheda video, lasciando CPU e quantitativo di RAM al modello precedentemente installato su PlayStation 4.

Il passaggio ai 4.20 TFLOPS, dunque, va ad influire sulle possibilità grafiche dei giochi su PS4 Pro, ma in che termini? Parlando di passaggio ai contenuti in 4K, la console sarà in grado di effettuare un upscaling della risoluzione per sfruttare pienamente la risoluzione nativa dei nuovi TV, tuttavia il passaggio avviene solo attraverso l’hardware della console, mentre il gioco in sé sarà predisposto originariamente ancora per i classici 1080p. Ciò significa che il miglioramento dell’immagine è constatabile unicamente nella minore sgranatura dell’immagine, prima dovuta all’esecuzione di un titolo in Full HD su un pannello a risoluzione maggiore, ma nessun miglioramento puro di texture o in generale di qualità grafica viene apportato al gioco. L’unico salto in avanti effettivo per ciò che riguarda l’immagine avviene tramite le potenzialità del proprio televisore grazie al supporto HDR, in ogni caso appena giunto anche su PS4 e PS4 Slim tramite il recente firmware 4.0.

Al contrario, PS4 Pro beneficia di alcuni miglioramenti anche mantenendo una riproduzione a 1080p, vale a dire un miglioramento della stabilità e della fluidità di gioco: la maggiore potenza di calcolo della GPU, infatti, riesce a garantire un framerate maggiore in alcuni titoli. Ciò non significa che tutti i giochi precedentemente rilasciati su PS4 saranno in grado di passare automaticamente da 30 a 60 fps, ma alcuni di essi saranno ottimizzati per delle performance maggiori in base alla volontà diretta degli sviluppatori. Per farvi un esempio pratico, la versione PS4 di Rise of the Tomb Raider è in grado di offrire tre diverse configurazioni: risoluzione Full HD con framerate bloccato a 30 fps, 4K a 30 fps, o Full HD con dettagli leggermente inferiori ma framerate aumentato a 60 fps.

Se da una parte il mondo del PC gaming sta subendo un importantissimo passaggio alla sfera dei notebook e dei mini PC da gaming, spostando il mercato e le nuove tecnologie verso la miniaturizzazione delle piattaforme da gaming, PS4 Pro va controcorrente proponendo una macchina decisamente importante per quanto riguarda le dimensioni. Riprendendo le linee presentate per la nuova PS4 Slim, Pro ne aumenta decisamente le dimensioni guadagnando una sorta di “strato in più” dato dalle maggiori dimensioni della componentistica interna e dalle maggiori necessità di raffreddamento della stessa.

Rispetto a Xbox One S, infine, PS4 Pro si avvicina anch’essa al mondo dei contenuti multimediali in 4K, ma unicamente attraverso servizi on demand di terze parti tra cui Netflix e YouTube, non presentando a livello hardware un lettore Blu Ray 4K. Un tantino paradossale, considerando che è stata proprio Sony a lanciare prima il Blu Ray e successivamente il Blu Ray 4K come supporto ottico per la nuova generazione.

Trattandosi di una versione potenziata di PlayStation 4 e non di una console di nuova generazione, Sony ha precisato che le ottimizzazioni dedicate alla riproduzione dei giochi su PS4 Pro avverrà tramite il rilascio di un aggiornamento specifico per ogni singolo titolo. Purtroppo, questa notizia ha dato immediatamente il via ad una serie di speculazioni: di norma, si penserebbe che tali aggiornamenti avvengano in maniera automatica e, soprattutto, gratuita dopo l’acquisto della nuova console. Tuttavia, diverse voci avrebbero riportato che le patch di ottimizzazione per PS4 Pro sarebbero state distribuite a pagamento, come una sorta di DLC aggiuntivo. Gli addetti ai lavori hanno voluto commentare tali rumor, ma senza migliorare di molto la situazione, affermando che sarà solo a discrezione degli sviluppatori l’eventuale rilascio di una patch a pagamento per il passaggio al 4K su Pro.